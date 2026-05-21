Caso Flottila, Carotenuto (M5S) torna in Italia dopo l'arresto in Israele – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 21 maggio 2026 Sono rientrati in Italia il deputato del Movimento 5 Stelle, Dario Carotenuto, e il giornalista del Fatto Quotidiano, Alessandro Mantovani, che si trovavano a bordo di una delle imbarcazioni recentemente intercettate dalle forze israeliane. I due sono sbarcati all'aeroporto di Fiumicino con un volo di linea proveniente da Atene. Ad attenderli nello scalo romano c'era una folla di colleghi e familiari, che li ha accolti con grande commozione e abbracci. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev