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Caso Flottila, Carotenuto (M5S) torna in Italia dopo l'arresto in Israele – Il video

21 Maggio 2026 - 11:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 21 maggio 2026 Sono rientrati in Italia il deputato del Movimento 5 Stelle, Dario Carotenuto, e il giornalista del Fatto Quotidiano, Alessandro Mantovani, che si trovavano a bordo di una delle imbarcazioni recentemente intercettate dalle forze israeliane. I due sono sbarcati all'aeroporto di Fiumicino con un volo di linea proveniente da Atene. Ad attenderli nello scalo romano c'era una folla di colleghi e familiari, che li ha accolti con grande commozione e abbracci. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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