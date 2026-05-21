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Esercito ucraino colpisce sito dei servizi segreti russi nel Cherson, centinaia tra morti e feriti – Il video

21 Maggio 2026 - 18:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Kiev, 21 maggio 2026 "Sono stati colpiti il quartier generale degli agenti dell'FSB russo e distrutto un sistema missilistico antiaereo 'Pantsir-S1' nel nostro territorio temporaneamente occupato. Grazie a questa sola operazione, le perdite russe ammontano a circa un centinaio di occupanti tra uccisi e feriti. I russi devono sentire che devono porre fine a questa loro guerra. Le sanzioni ucraine a media e lunga distanza continueranno a funzionare", così il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un messaggio su Telegram. Courtesy: Volodymyr Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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