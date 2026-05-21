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Fontana (Lombardia) a Stati Generali IA: Indispensabile nella sanità moderna – Il video

21 Maggio 2026 - 16:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Milano, 21 maggio 2026 "La Regione Lombardia ha un ruolo che la costringe ad essere al centro di tutte quelle tecnologie, di tutte quelle iniziative che guardano al futuro e che saranno fondamentali per lo sviluppo del del Paese e del mondo. Quindi è chiaro che abbiamo voluto assumere subito questo questo incarico di essere protagonisti e di cercare anche di far collaborare pubblico e privato per sfruttare tutte le opportunità. Io faccio sempre l'esempio, l'esempio è quello della sanità, per spiegare ai nostri cittadini come l'utilizzo dell'intelligenza artificiale può andare proprio nella direzione alla quale guarda oggi la sanità contemporanea, moderna: quella della prevenzione, della possibilità di intercettare certe patologie, certe malattie al primo comparire e rendere quindi più semplice, più agevole la cura", così il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana agli Stati Generali dell'Intelligenza Artificiale a Palazzo Lombardia a Milano. Courtesy: Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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