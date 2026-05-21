Meloni cita detto in indiano e poi chiede a Modi: Spero di avercela fatta – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 20 maggio 2026 "C'è una parola indiana che questo lo dice bene, che è “Parishram”, significa duro lavoro, impegno costante, significa fatica. Parola che mi dicono essere molto utilizzata in India, viene spesso utilizzata, ci proviamo, in un proverbio altrettanto popolare che è: “Parishram hi safalta ki kunji hai”. Mh? Hope I did it, I don't know. Che significa: “Il duro lavoro è la chiave del successo”, così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante le dichiarazioni congiunte con il Primo ministro indiano Narendra Modi a Villa Pamphilj Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev