Meloni a Niscemi: 150 milioni per messa in sicurezza e indennizzi, domani in Consiglio dei Ministri – Il video

(Agenzia Vista) Niscemi, 21 maggio 2026 "Quindi noi, febbraio scorso abbiamo varato un decreto poi convertito in legge dal Parlamento ad aprile per stanziare questi 150 milioni che avevano l'obiettivo della messa in sicurezza del territorio, degli indennizzi, della demolizione delle case che sono inagibili. E domani portiamo in Consiglio dei Ministri due diversi programmi: uno sulla messa in sicurezza del territorio e diciamo sulle opere infrastrutturali fondamentali, quindi ripristino delle infrastrutture anche, soprattutto viarie; e un altro per quello che riguarda tanto gli indennizzi delle famiglie che hanno perso la casa secondo una serie una serie di criteri, e anche tutto il tema delle demolizioni che sono necessarie", così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un punto stampa a Niscemi. Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev