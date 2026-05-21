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Modi: Ci sono possibilità illimitate di collaborazione tra Italia e India – Il video

21 Maggio 2026 - 14:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 20 maggio 2026 "Ci sono possibilità illimitate di collaborazione fra di noi. Stiamo operando e lavorando ad un qualcosa che è il centro di innovazione India-Italia per collegare le startup, i centri di ricerca di entrambi i paesi. La nostra stretta collaborazione nel settore della difesa e della sicurezza sono simbolo e segno della fiducia reciproca. A parte la collaborazione fra le nostre forze armate, la cooperazione nell'industria della difesa di entrambi i paesi è in crescita. La roadmap nel campo della difesa a livello industriale ha sì preparato la strada per lo sviluppo, la co-produzione", così il Primo ministro indiano Narendra Modi nelle dichiarazioni congiunte con la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Villa Pamphilj. Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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