Il governo Meloni trova un’intesa con gli autotrasportatori. Sospeso lo sciopero dopo l’incontro a Palazzo Chigi: ecco le garanzie

Sospensione dei versamenti fiscali di un mese, da 60 a 30 giorni per la compensazione delle accise trimestrale: i punti toccati al tavolo con la premier Meloni

Riduzione da 60 a 30 giorni per la compensazione delle accise trimestrale, sospensione versamenti fiscali di un mese per garantire liquidità alle imprese, costituzione di una consulta generale per l’autotrasporto per tutte le questioni normative e confronto con il governo. Questi alcuni punti al tavolo con gli autotrasportatori. Misure che avrebbero convinto le associazioni del settore, fermando di fatto la protesta. «Difendere l’autotrasporto significa difendere il potere d’acquisto delle famiglie», avrebbe detto la premier Giorgia Meloni durante l’incontro.

Altri 200 milioni all’autotrasporto

«L’incontro è andato molto bene. Il governo ha accolto in parte le nostre richieste, tra cui la principale. Quindi, alle 19, durante il Consiglio dei Ministri, provvederanno a stanziare altri 200 milioni a favore del settore dell’autotrasporto, che si sommano ai 100 milioni già stanziati a marzo», ha dichiarato Andrea Laguardia, direttore Nazionale di Legacoop Produzione e Servizi, uscendo da Palazzo Chigi. In totale quindi 300 milioni per sopperire alla crisi del momento, di cui al momento questi ultimi 200, nell’ipotesi di un credito di imposta. All’incontro, per la delegazione governativa hanno partecipato, oltre alla premier, il vicepresidente del Consiglio e ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, il ministro dell’economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti (in videocollegamento), il ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, dal ministro per gli affari europei, il Pnrr e le politiche di coesione, Tommaso Foti (in videocollegamento), dal viceministro delle infrastrutture e dei trasporti, Edoardo Rixi, e dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Alfredo Mantovano. Per gli autotrasportatori presenti le associazioni Anita, Assotir, Cna/Fita, Confartigianato trasporti, Confcooperative lavoro e servizi, Fai, Fedit, Fiap, Legacoop Produzione servizi, Sna casartigiani, Trasportounito e Unatras.