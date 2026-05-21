L’annuncio di Giorgetti: «Nel prossimo decreto pronto un taglio delle accise fino alla prima settimana di giugno»

La misura tampone mentre si tratta con l'Ue per una deroga al Patto di stabilità

«Sono partito per Cipro con un quadro già delineato che si sta ulteriormente definendo. Credo che si andrà a un decreto legge domani sera, prevediamo interventi che andranno incontro ad esempio agli autotrasportatori e trasporto pubblico locale con il taglio delle accise fino alla prima settimana di giugno. Ci sarà poi anche un intervento per garantire il proseguimento delle attività dell’Ex Ilva». Queste le parole del ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, nel corso del Festival dell’Economia di Trento organizzato dal Gruppo 24 Ore e Trentino Marketing. Una misura che, rispondendo ad una domanda, si «potrebbe prorogare».

La misura tampone, mentre si tratta con l’Ue

Giorgetti ha specificato che si tratta di un «provvedimento tampone. Poi vediamo se si sblocca la situazione della negoziazione con la Ue». La trattativa tra il governo italiano e l’Unione Europea sul taglio delle accise riguarda tocca la possibilità di ottenere delle deroghe al Patto di Stabilità per finanziare gli sconti su benzina e diesel, considerando le spese energetiche alla pari delle spese per la difesa. Una soluzione su cui finora ha sempre frenato l’Eurogruppo, considerando la misura non paragonabile a esigenze d’emerga. Precedentemente, grazie ai decreti del governo, il prezzo alla pompa era calato di circa 0,244 centesimi al litro per il gasolio e 0,20 per la benzina.