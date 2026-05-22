Caso Garlasco, la madre di Andrea Sempio a Quarto Grado: «Non escludo che Stasi sia innocente»

Le parole di Daniela Ferrari sull'unico condannato per l'omicidio di Chiara Poggi. E sul figlio: «È uscito alle 10 meno 10, è rientrato a casa prima di mezzogiorno con gli stessi vestiti che aveva, completamente pulito, e di sicuro non era uno che era appena andato a commettere un omicidio»

«Da come vedo le cose adesso, io ti dico sinceramente, non lo posso escludere. Non posso dire adesso che sicuramente Stasi è colpevole. Io mi auguro che si arrivi finalmente a una verità definitiva». Queste le parole di Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, nell’intervista che andrà in onda integralmente questa sera, intorno alle 21.30 a “Quarto Grado“, su Retequattro.

I soliloqui di Sempio: «Non sono ammissioni»

Nel corso del colloquio, si è parlato in particolare sui “soliloqui” di Sempio in auto, registrati dagli ambientali degli investigatori. «I soliloqui di tuo figlio Andrea, intercettati, possono essere ammissioni di colpevolezza, confessioni?», chiede la giornalista. «No! No! No! – Risponde Daniela Ferrari con decisione – Perché mio figlio è uscito alle 10 meno 10, è rientrato a casa prima di mezzogiorno con gli stessi vestiti che aveva, completamente pulito, e di sicuro non era uno che era appena andato a commettere un omicidio».