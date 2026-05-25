Donzelli su possibile alleanza con Azione: Noi dialoghiamo con chi ha idee concrete per i territori – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 25 maggio 2026 "Guardi, da… da alcune parti funziona, da altre parti non funziona. In alcune parti Calenda si allea col centrosinistra, da altre si allea col centrodestra. Calenda ha la sua scelta, che è il suo percorso indipendente di Terzo Polo. Ovviamente noi dialoghiamo con tutti quelli che condividono con noi le nostre impostazioni sul territorio, siamo pronti a collaborare con quelli che hanno idee concrete sui territori, utili a governare bene i territori", così Giovanni Donzelli di FdI in un punto stampa in via della Scrofa. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev