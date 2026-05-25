Donzelli su vittoria Centrodestra a Venezia: I sogni della Sinistra si infrangono con la realtà – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 25 maggio 2026 "Si erano presentati tutti convinti a Venezia di proseguire una narrazione che in queste settimane era circolata della Meloni finita, il Centrodestra in crisi, settimane e settimane che si parlano addosso e gioiscono a sinistra su come è cambiato il vento… poi arrivano gli italiani, si esprimono e si svegliano, e i loro sogni sono… si infrangono con la realtà", così Giovanni Donzelli di FdI in un punto stampa in via della Scrofa. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev