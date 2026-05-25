Elezioni comunali 2026, Boccia (Pd): Molto bene a Trani e Andria, dispiace per alcune città – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 25 maggio 2026 "Ovviamente ora aspettiamo i dati definitivi, però mi pare molto bene Andria con la conferma strepitosa di Giovanna Bruno, una vittoria ampia al primo turno nella città più grande che andava al voto. E molto bene Trani mi pare, dove, insomma, non c'è stata una campagna elettorale semplice. Corato e poi, insomma, molte conferme e ovviamente ci dispiace per alcune città, sono elezioni amministrative, dipendono dalla proposta che viene fatta, dai candidati e dalle candidate, sindaco e sindaca, e ovviamente da dalle proposte che vengono fatte. Però, insomma, complessivamente un ottimo risultato e devo fare i miei complimenti al segretario regionale perché il PD si conferma il primo partito", così il senatore del Partito Democratico Francesco Boccia. Courtesy: Antenna Sud Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev