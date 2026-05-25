Il bambino investito con il trattore e ucciso dal padre per errore in Sardegna

È successo a Nurri in località Monte Guzzini

Stava facendo manovra con il trattore e ha travolto il figlio di 3 anni in retromarcia. Questa la ricostruzione dell’incidente che ieri sera a Nurri nel sud Sardegna è costato la vita a Lorenzo Spano. Lo hanno ricostruito i carabinieri della Compagnia di Isili e del Comando provinciale di Nuoro, che sono intervenuti a Nurri in località Monte Guzzini. Il padre del bimbo sarà indagato, come atto dovuto, per omicidio stradale, mentre il trattore è stato sequestrato.

La ricostruzione

Secondo la ricostruzione madre, padre e bimbo stavano trascorrendo qualche ora in campagna. Probabilmente il piccolo si è allontanato un attimo senza essere visto, ha raggiunto il padre che si trovava sul trattore. Il papà proprio in quel momento stava facendo manovra lungo la stradina sterrata e durante la retromarcia ha urtato il bambino con la ruota posteriore. L’urto è stato violento, il bambino è stato sbalzato sul terreno. È stato subito soccorso dai genitori che hanno chiamato il 118. Sul posto sono arrivati l’ambulanza, l’elisoccorso e i carabinieri. I medici hanno tentato in tutti i modi di rianimare il piccolo. La madre si è sentita male ed è stata trasportata in ospedale. Tutta la comunità del paese di quasi 2 mila abitanti, a 70 chilometri da Cagliari, è sotto shock per l’accaduto.