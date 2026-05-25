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Pioggia di petali di rose al Pantheon per la Pentecoste, il video dei Vigili del Fuoco del 2024 – Il video

25 Maggio 2026 - 17:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 25 maggio 2026 Migliaia di petali di rose rosse hanno invaso ieri la rotonda del Pantheon, creando uno dei momenti più suggestivi dell’anno nella Capitale. In questo video del 2024 i Vigili del Fuoco di Roma hanno lanciato dall’oculus della cupola decine di migliaia di petali rossi, che hanno fluttuato lentamente nella luce creando un suggestivo effetto di “pioggia di fuoco”. Courtesy: Vigili del Fuoco Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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