Tajani su attivisti italiani della Flotilla trasferiti a Bengasi: Stiamo seguendo la vicenda – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 25 maggio 2026 "Stiamo seguendo la vicenda. Dovrebbe esserci oggi l'udienza davanti al giudice. Mi auguro che li possano espellere il prima possibile, quindi per tornare a casa. Stiamo seguendo minuto per minuto lì la situazione, come abbiamo seguito gli altri che erano in Israele, così seguiamo questi che sono in Libia, lo facciamo per tutti i cittadini italiani, minuto per minuto. Vediamo che si possa risolvere in maniera positiva", così il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine Giornata dell’Africa presso Istituto Treccani. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev