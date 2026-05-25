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Trump: Sono la persona piu intelligente che potrete mai incontrare – Il video

25 Maggio 2026 - 13:45 Redazione
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(Agenzia Vista) New York, 22 maggio 2026 "Sono il ragazzo più intelligente che potrete mai incontrare. È la verità. E non vorreste avere una persona intelligente come Presidente? Volete una persona intelligente. Infatti, ho fatto il test cognitivo. Sono l'unico. Sapete, mi chiamano… all'inizio dicevano: 'È brillante, vuole prendere il controllo di tutto il Paese'. Poi hanno detto: 'No, no, vuole il mondo, non vuole il Paese, ecco perché si trova in Iran, ecco perché si trova in…'. A proposito, come ce la siamo cavata in Venezuela? Non c'è male. '…ecco perché si trova lì'.", così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante un evento politico a New York. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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