Boccia (Pd) su Assemblea Confindustria: Meloni non dà risposte al problema dei salari bassi – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 26 maggio 2026 "Nell'Assemblea di Confindustria, il presidente Orsini ha definito una minaccia esistenziale i costi esorbitanti dell'energia e i salari troppo bassi. Ma la Presidente del Consiglio non è riuscita a dare una soluzione ai gravi problemi del Paese. Anche oggi ai problemi degli italiani, Giorgia Meloni risponderà domani", così il senatore del Partito Democratico Francesco Boccia in un punto stampa in via degli Staderari. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev