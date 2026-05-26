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Mattarella sale a bordo della nuova Ferrari Luce al Quirinale – Il video

26 Maggio 2026 - 12:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 26 maggio 2026 Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Palazzo del Quirinale i vertici di Ferrari Spa per la presentazione ufficiale della nuova Ferrari Luce, l'attesissimo modello ad alimentazione interamente elettrica della casa di Maranello. All'incontro con il Capo dello Stato ha preso parte il top management del Cavallino Rampante, guidato dal Presidente John Elkann, dal Vice Presidente Piero Ferrari e dall'Amministratore Delegato Benedetto Vigna. Courtesy: Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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