Meloni cita Virgilio ad Assemblea Confindustria: Così si sale alle stelle – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 26 maggio 2026 ‘Sit itur ad astra’, scriveva Virgilio, ‘così si sale alle stelle’. Per farlo, noi non dobbiamo temere di volare alto, di osare, di liberarci dalle incrostazioni, di scardinare le abitudini, per concentrarci su quello che alla fine sappiamo fare meglio, che è resistere, inventare e rilanciare”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, nel passaggio conclusivo del suo intervento all’assemblea nazionale di Confindustria. Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev