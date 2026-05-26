Ultime notizie Crisi Usa - IranDelitto di GarlascoElezioni comunaliFerrariMaldive
POLITICAPunti di VistaVideo

Meloni: Ripresa della produzione nucleare è alla nostra portata – Il video

26 Maggio 2026 - 14:45 Redazione
Google Preferred Site

(Agenzia Vista) Roma, 26 maggio 2026 Vogliamo proseguire speditamente sulla strada del ritorno al nucleare in Italia, intanto sulle tecnologie più innovative con i reattori modulari. Entro l'estate sarà approvata la legge delega e poi saranno approvati i decreti attuativi per il quadro politico necessario. Non ho dubbi sul fatto che la ripresa della produzione nucleare sia un obiettivo alla nostra portata, e importante per la nostra competitività. Sono molto determinata su questo", così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo all'assemblea di Confindustria al Centro Congressi La Nuvola. Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Comunali, destra avanti e incassa Venezia. Meloni scherza: «Crollo rimandato», Schlein: «L’unità non è bastata» – La diretta

2.

Simone Venturini conquista Venezia al primo turno. Chi è il preferito di Brugnaro, rivelazione delle comunali 2026

3.

Marina Berlusconi a capo di Forza Italia? Il sondaggio anche tra chi vota Meloni e Salvini

4.

Messina rimane un feudo di Cateno de Luca, Basile rieletto sindaco. Ma il leader di “Sud Chiama Nord” sposta voti anche a Enna

5.

Comunali, affluenza in calo nei capoluoghi: tiene il Sud, soffrono Venezia, Mantova, Prato e Macerata