Morte avvelenate per ricina, nuovo interrogatorio per Gianni e Alice Di Vita

Dopo la zia 92enne nuova convocazione, come persone informate sui fatti, per padre e figlia. Sulla morte di Sara Di Vita e di sua madre Antonella Di Ielsi, si indaga per duplice omicidio premeditato

È in corso nella questura di Campobasso un nuovo interrogatorio di Gianni e Alice Di Vita nell’ambito delle indagini sul giallo di Pietracatella. Padre e figlia erano già stati sentiti per diverse ore, nelle settimane passate. Da giorni era attesa una nuova convocazione. Ora sono sentiti negli uffici della Squadra Mobile, diretta da Marco Graziano, come persone informate dei fatti. Sulla morte di Sara Di Vita e di sua madre Antonella Di Ielsi, avvelenate con la ricina a fine dicembre, la Procura di Larino indaga per duplice omicidio premeditato. Gianni Di Vita, secondo quanto riporta Ansa, è entrato da un ingresso secondario della questura poco dopo le 15.30.

L’interrogatorio della zia 92enne

Oggi gli inquirenti hanno parlato anche con zia Isa detta Isuccia, una donna di 92 anni, che abita nella stessa palazzina di famiglia. Gran parte del colloquio, riferisce Repubblica, si sarebbe incentrato per il dolce preparato dall’anziana per la cena della vigilia di Natale. Pasto servito in tavola davanti a una decina di parenti. Nessuno dei presenti avrebbe manifestato sintomi, e la donna stessa, spiegano, non era presente a quella cena. Si stanno analizzando anche altri pasti oltre a quelli del 23 dicembre, allargando il campo anche al pranzo e alla cena del 24 dicembre.