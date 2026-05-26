Orsini (Confindustria): Burocrazia europea e lunare, bisogna cambiare – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 26 maggio 2026 "L’accumulo di regole, modifiche frequenti, sovrapposizioni e oneri eccessivi continua. Sono stati annunciati ambiziosi obiettivi di riduzione regolamentare (del 25 % per le imprese e del 35 % per le PMI), ma solo tra novembre e dicembre 2025 sono stati presentati 10 nuovi pacchetti legislativi e nel 2026 ne arriveranno altri 12. Nel 2025, la Commissione ha presentato al Consiglio 116 proposte legislative e 741 atti delegati. Le 72 condizioni poste da Bruxelles per il via libera al Decreto-Bollette del nostro Governo sono l’ultima conferma di quanto sia lunare la burocrazia europea" così il Presidente di Confindustria Emanuele Orsini, intervenendo all'assemblea di Confindustria al Centro Congressi La Nuvola. Courtesy: Confindustria Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev