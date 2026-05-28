Il filmato virale condiviso su Facebook riprende in realtà un guasto meccanico alla Auxiliary Power Unit (APU), ovvero il motore ausiliario situato nella coda dei velivoli di linea

Diverse condivisioni Facebook (per esempio qui e qui) mostrano un filmato dove si vedrebbe un aereo spargere delle presunte Scie chimiche a terra. Questa teoria del complotto prevede che gli aerei irrorino i cieli attraverso le scie di condensazione persistenti anche a bassa quota, allo scopo di modificare le condizioni meteo, oppure per altre ragioni non meglio precisate. Ecco perché il tema dei velivoli che per errore si metterebbero a emettere tali scie è stato spesso percorso dai credenti in questa narrazione. Ne avevamo trattato in precedenti occasioni, per esempio qui.

Per chi ha fretta:

Un video su Facebook sostiene di mostrare un pilota intento a diffondere “scie chimiche” sulla pista di un aeroporto.

Il filmato è reale ma è decontestualizzato: risale ad almeno due anni fa ed è stato registrato a Kabul, in Afghanistan.

La fitta nube bianca è causata dal malfunzionamento della Auxiliary Power Unit (APU), un motore ausiliario situato nella coda dell’aereo.

Gli esperti confermano che l’emissione di fumo o l’attivazione del sistema antincendio in quella sezione del velivolo produce esattamente quell’effetto visivo.

Il contesto

Le condivisioni in oggetto riportano la seguente didascalia: «Pilota aziona le scie chimiche a terra!! MALEDETTI».

Cosa succede davvero a questi aerei

Il fenomeno risale ad almeno due anni fa, quando se ne occuparono diverse testate giornalistiche tedesche. Il fatto è avvenuto in una pista di Kabul, capitale dell’Afghanistan. Secondo le fonti si tratterebbe del malfunzionamento di un motore ausiliario.

Come accennato ci siamo occupati già di casi molto simili. La spiegazione più probabile secondo gli esperti è che si tratti sempre di un malfunzionamento della Auxiliary Power Unit (APU). Si tratta di una unità di potenza ausiliaria che permette all’aereo di ricevere energia elettrica e aria compressa.

È effettivamente un motore ausiliario, che ha la sola funzione di fornire energia quando i motori sono spenti. Si utilizza l’APU quando una sorgente di energia a terra è assente. Si tratta di un piccolo motore a turbina posizionato normalmente nella parte posteriore degli aerei di linea. In molti modelli è riconoscibile lo scarico dell’APU che sbuca dalla parte posteriore.

Abbiamo chiesto un parere al comandante Ivan Anzellotti. Dopo otto anni di esperienza militare nel Gruppo Volo della Guardia di Finanza, ha fatto parte di Alitalia dal 2000 al 2008. Negli ultimi 20 anni ha lavorato in varie nazioni tra Europa, Medio Oriente e Asia. Nel suo canale YouTube fa divulgazione e fact-checking sui temi riguardanti l’aviazione. Segnaliamo in particolare i video sul complotto delle Scie chimiche.

«Certamente è un problema all’APU – spiega Anzellotti -, probabilmente è andato a fuoco e si è attivato il dispositivo anti-incendio. Non è la prima volta che si vedono filmati simili con nube che esce dalla coda».

Conclusioni

Il video non mostra alcuna operazione segreta né la diffusione intenzionale di sostanze chimiche da parte dell’equipaggio. Le immagini documentano un guasto tecnico alla Auxiliary Power Unit (APU) di un aereo di linea sulla pista di Kabul. Si tratta di un fenomeno noto nell’aviazione, già documentato in passato sia dalla stampa internazionale sia dagli esperti del settore. Il claim è quindi falso.

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