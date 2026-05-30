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Si tuffa in un torrente con gli amici e non riemerge più: 14enne morto annegato a Reggio Emilia

30 Maggio 2026 - 13:15 Alba Romano
14enne annegato torrente reggio emilia
14enne annegato torrente reggio emilia
Il suo corpo è stato ripescato senza vita dalle acque del torrente Crostolo
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Un ragazzo di 14 anni è morto annegato nelle acque del torrente Crostolo, a Rivalta, frazione di Reggio Emilia. Il suo corpo è stato ripescato senza vita nella tarda mattinata di oggi, sabato 30 maggio, dopo che il giovane si era tuffato e non era più riemerso. Sul posto sono intervenuti la polizia e i vigili del fuoco.

Le ricerche

L’allarme è scattato in mattinata, quando il ragazzo non è più riemerso dall’acqua. Il giovane, che fra non molto avrebbe compiuto 15 anni, si trovava insieme a un gruppo di amici.

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