Ferrara, donna di 50 anni uccisa in casa a coltellate: arrestato il marito per sospetto femminicidio

La vittima si chiama Samanta Zironi. Sarebbe stato il coniuge, Vladimiro Lombardi, a chiamare le forze dell'ordine

Una donna è stata trovata senza vita nella sua casa a Ferrara. Si tratta di Samanta Zironi, 50 anni. Il marito, il 52enne Vladimiro Lombardi, è stato arrestato. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato lui a uccidere la moglie nella notte tra venerdì 29 e sabato 30 maggio e poi chiamare le forze dell’ordine.

L’arrivo del 118 e il trasfertimento del marito in questura

Quando il personale del 118 è arrivato nell’appartamento della coppia non ha potuto far altro che constatare la morte della donna. Il marito è stato trasferito in questura e al momento si è avvalso della facoltà di non rispondere alle prime domande del pm di turno.

Uccisa a coltellate

Secondo le prime ricostruzioni, Samanta Zironi sarebbe stata uccisa con diverse coltellate. Gli inquirenti sono al lavoro per verificare se in passato avesse segnalato situazioni di maltrattamento e stanno parlando con i vicini e i conoscenti. Nelle prossime ore, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ferrara sarà chiamato a pronunciarsi sulla convalida dell’arresto di Lombardi.