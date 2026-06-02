Liquido infiammabile sull’auto e porte bloccate, così sono stati bruciati vivi i braccianti pakistani – Il video

Le immagini sono state registrate dalle telecamere del distributore di carburante di Amendolara, in Calabria. Occhiuto: «Disumani»

Prima bloccano le portiere dell’auto facendo forza dall’esterno, poi versano dal portellone posteriore un liquido infiammabile e infine danno fuoco al veicolo. È quanto emerge dalle drammatiche immagini registrate dalle telecamere del distributore di carburante di Amendolara (Cosenza), teatro dell’omicidio dei quattro braccianti pakistani.

Le due persone riprese nel video sono state sottoposte a fermo dalla Procura di Castrovillari al termine di un lungo interrogatorio svolto nella Questura di Cosenza, dove erano state trasferite dopo essere state fermate nella serata di ieri a Villapiana. Le immagini sono state pubblicate sui social dal presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto. «Ci sono notizie che fanno vacillare la fiducia nell’umanità. Disumani», si legge nel post di Facebook.

Foto copertina: ANSA/MONICA CURIA | Quattro persone carbonizzate sono state trovate in un’auto ferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara, 01 giugno 2026