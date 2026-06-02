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Terremoto in Calabria, scossa di magnitudo 6.2 ad Amantea. La Protezione Civile: niente danni

02 Giugno 2026 - 06:56 Alba Romano
terremoto amantea calabria magnitudo
terremoto amantea calabria magnitudo
Avvertita i Campania, Puglia, Basilicata e Sicilia. L'epicentro a Belmonte Calabro. Attivata la sala emergenze a Roma
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È stata avvertita in tutte le regioni del sud la scossa di magnitudo 6.2 registrata alle 0.12 in mare, al largo della costa calabrese di Amantea (Cosenza) con epicentro a 250 chilometri di profondità. Le segnalazioni sono arrivate da Campania, Puglia, Calabria, Basilicata e Sicilia. In alcune località alcuni cittadini sono scesi in strada e hanno iniziato a chiamare sia la Protezione civile regionale che i vigili del fuoco ma soprattutto per avere informazioni. Allo stato non son segnalati danni.

Terremoto in Calabria

La sala operativa della Protezione civile regionale, ha riferito il dirigente Domenico Costarella, ha iniziato a contattare tutti i sindaci dell’area più prospicente all’epicentro come Cetrato, Lamezia Terme ed Amantea ma nessuna segnalazione di danni. I contatti proseguono con altri enti per fugare ogni dubbio. Anche a Cosenza, il sindaco Franz Caruso ha comunicato che allo stato la situazione è tranquilla. Numerose le chiamate giunte alle Sale operative dei comandi provinciali dei Vigili del fuoco da parte di cittadini che hanno avvertito la scossa. Al momento non risultano segnalazioni di danni né richieste di soccorso. La situazione, comunque, è sotto costante monitoraggio.

La scossa

La scossa è stata di magnitudo 6.2 con epicentro a 250 chilometri di profondità e al largo della costa tirrenica cosentina. È stata registrata a 41 chilometri da Cosenza, a 48 da Lamezia Terme e a 72 da Catanzaro. Ed è stata avvertita anche a Napoli e in alcuni comuni dell’area vesuviana, come Portici, fino ai confini col Salernitano, e in Basilicata, in particolare nelle zone a confine con la Calabria. L’epicentro è stato localizzato a circa 22 km da Belmonte Calabro, sulla costa tirrenica cosentina.

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L’unità di crisi

Per seguire le verifiche in corso il capo dipartimento della Protezione Civile Fabio Ciciliano ha convocato l’Unità di Crisi a Roma. «Al momento non abbiamo ricevuto segnalazioni di danni a persone o cose. La scossa è stata molto forte e l’abbiamo avvertita distintamente a Cosenza e in tutta la Calabria ma la situazione, per fortuna, è sotto controllo», ha detto all’Adnkronos il sindaco di Cosenza Franz Caruso.

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