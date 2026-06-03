Ecco la cinquina (anzi la sestina) del Premio Strega 2026

In testa Mari, secondo Nucci. L'annuncio al Teatro Romano di Benevento con una sorpresa: sono sei i finalisti. Ecco perché

Saranno sei e non cinque, come solitamente avviene, i finalisti del Premio Strega 2026, annunciati questo mercoledì 3 giugno, al Teatro Romano di Benevento. Una sestina, consentita grazie all’articolo sette del regolamento: se nella graduatoria dei primi cinque non compare un titolo di un editore medio piccolo, accede alla seconda votazione quello con il punteggio maggiore, dando luogo a un ripescaggio. Questi i nomi: al primo posto Michele Mari, con 280 voti per “I convitati di pietra” (Einaudi), al secondo posto a sorpresa Matteo Nucci, con 242 voti per “Platone. Una storia d’amore” (Feltrinelli). Terza Bianca Pitzorno con “La sonnambula” (Bompiani), 195 voti, seguita da Teresa Ciabatti con “Donnaregina” (Mondadori), 184 voti e da Alcide Pierantozzi con “Lo sbilico” (Einaudi), 170 voti. Ripescata Elena Rui con “Vedove di Camus” (L’orma), 163 voti.

A votare sono stati in 677 su 800 (84,6% degli aventi diritto). Durante l’incontro, erano presenti le autrici e gli autori candidati all’ottantesima edizione: Maria Attanasio, Ermanno Cavazzoni, Teresa Ciabatti, Mauro Covacich, Michele Mari, Matteo Nucci, Alcide Pierantozzi, Bianca Pitzorno, Christian Raimo, Elena Rui, Nadeesha Uyangoda, Marco Vichi.