Caso Boccia-Sangiuliano, il nuovo legale è Petruzzi (che segue la famiglia del piccolo Domenico): «Gravissima la diffusione della notizia sul presunto tentato omicidio»

L'avvocato affianca il collega Di Ceco per l'imprenditrice campana. E inizia il mandato smentendo l'indiscrezione uscita oggi su alcuni giornali. «Una ricostruzione falsa, smentita inoltre dalla controparte»

L’avvocato Francesco Petruzzi, lo stesso che segue i genitori del piccolo Domenico morto per un trapianto sbagliato al Monaldi di Napoli, ha annunciato di aver assunto, a partire da oggi, l’incarico di affiancare l’avvocato Francesco Di Deco nella tutela giudiziaria e mediatica di Maria Rosaria Boccia. E smentisce la notizia, pubblicata il 2 giugno e ripresa da numerose testate nazionali, secondo cui i legali dell’ex ministro Gennaro Sangiuliano starebbero valutando di chiedere la contestazione del reato di tentato omicidio nei confronti della sua assistita in merito al caso della ferita riportata dall’ex titolare del Mic.

Secondo i difensori dell’imprenditrice campana, si tratta di una circostanza «di eccezionale gravità», capace di arrecare un rilevante danno reputazionale, personale e professionale. L’ipotesi, ricordano i legali, è stata pubblicamente smentita dall’avvocato Silverio Sica, legale di Sangiuliano. «Per diverse ore una donna è stata esposta al giudizio dell’opinione pubblica come possibile destinataria di una delle accuse più gravi previste dall’ordinamento penale, salvo poi apprendere che la stessa ricostruzione veniva smentita dalla controparte», evidenzia la nota.

«La verità si accerta nelle aule giudiziarie»

I legali lamentano inoltre uno squilibrio nella diffusione delle informazioni: mentre la notizia iniziale avrebbe avuto ampia risonanza, la successiva smentita non avrebbe ricevuto un’analoga visibilità. I legali di Boccia ricordano poi che Gennaro Sangiuliano «risulta indagato per atti persecutori e diffamazione aggravata, procedimenti nei quali la persona offesa è indicata nella stessa Maria Rosaria Boccia». «La verità – conclude la nota – si accerta nelle aule di giustizia e non attraverso anticipazioni o ricostruzioni prive di adeguati riscontri».