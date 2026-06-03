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PD presenta ddl 'Diritto a restare', Schlein: Basta contratti precari e salari da fame – Il video

03 Giugno 2026 - 13:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 03 giugno 2026 "Oggi presentiamo come Partito Democratico questa proposta di legge sul diritto a restare dei giovani. Per anni ci hanno detto che il problema era solo l'immigrazione e non hanno visto l'emigrazione di tanti giovani in gamba che oggi si vedono offrire contratti precari, salari da fame e purtroppo si sentono costretti a partire. Partire non deve essere mai una costrizione, deve essere una scelta fatta per arricchire i propri percorsi professionali e di vita, ma non deve essere una scelta forzata dalla mancanza di opportunità in Italia", così la Segretaria del Partito Democratico Elly Schlein a margine di "Diritto a Restare" conferenza stampa sulla proposta di legge del Partito Democratico. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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