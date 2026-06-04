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Guerra Libano, Tajani: Inaccettabile violazione tregua, Hezbollah non boicotti Beirut – Il video

04 Giugno 2026 - 17:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Traforo del Monte Bianco, 04 giugno 2026 "Ora è importante che Hezbollah cessi immediatamente ogni attività militare contro Israele e rispetti la volontà dello Stato libanese e del governo libanese. Allo stesso tempo Israele deve evitare un'escalation militare, però Hezbollah ha grandi responsabilità da questo punto di vista perché il governo libanese ha fatto una scelta. Hezbollah militare non può boicottare un accordo voluto dal governo di Beirut", così il ministro degli Esteri Antonio Tajani in un punto stampa al Traforo del Monte Bianco. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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