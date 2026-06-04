Mattarella incontra rappresentanza Carabinieri: Parte integrante dell'identità italiana – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 03 giugno 2026 "Rinnovo un saluto a tutti i presenti, al Comandante Generale, anzitutto, con il quale poc’anzi ho avuto un colloquio, nel corso del quale ho – come sempre – confermato il grande apprezzamento e la riconoscenza della Repubblica per l’opera dell’Arma dei Carabinieri, che sono parte integrante della nostra identità, della identità d’Italia", così il Presidente della Repubblica all'incontro con una rappresentanza dell'Arma dei Carabinieri al Quirinale. Courtesy: Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev