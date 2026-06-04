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Ok Camera a ddl nucleare, Bonelli: Pagina nera della storia del nostro Paese – Il video

04 Giugno 2026 - 17:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 04 giugno 2026 "Ma la cosa grave è che hanno detto no a un emendamento di Alleanza Verdi e Sinistra che chiedeva di fermare l'uso militare nel nucleare. Hanno detto no. Chiediamo a Giorgia Meloni che intenzioni hai di fare un utilizzo anche militare del nucleare? Si è scritta una pagina nera oggi della storia della democrazia nel nostro Paese", così Angelo Bonelli in un punto stampa in piazza di Monte Citorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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