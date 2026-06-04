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Trump su piscina del Lincoln Memorial di Washington: Più grande dell'Empire State Building – Il video

04 Giugno 2026 - 17:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Washington, 04 giugno 2026 "L'anno scorso le dimensioni a confronto… quindi queste sono paragonate a… queste sono tra le strutture più alte del mondo, inclusi l'Empire State Building, il World Trade Center, la Sears Tower di Chicago. Quindi, se lo adagi su un fianco, ce ne vorrebbero due o tre di quelli per riempirlo, perché la larghezza è molto… è larga quasi 200 piedi. E… in realtà molto più di 2.000, vicino a… includendo tutto, sono circa 2.500 piedi di lunghezza fino alla fine. E sarà bellissimo", così il Presidente degli Usa Donald Trump durante una conferenza stampa alla Casa Bianca. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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