Ok Camera a ddl nucleare, Pichetto Fratin: Solo uso civile, condivido no al militare – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 04 giugno 2026 “Ho sospeso un emendamento ieri per valutarlo, perché ho dichiarato, ho dichiarato in aula anche in risposta, che condivido pienamente quella che è la finalità di non procedere con la creazione, con l'utilizzo militare dell'energia dell'energia nucleare.”, così il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Picchetto Fratin a margine della Conferenza stampa su approvazione legge delega su nucleare sostenibile. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev