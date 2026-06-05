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Ok Camera a ddl nucleare, Pichetto Fratin: Solo uso civile, condivido no al militare – Il video

05 Giugno 2026 - 12:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 04 giugno 2026 “Ho sospeso un emendamento ieri per valutarlo, perché ho dichiarato, ho dichiarato in aula anche in risposta, che condivido pienamente quella che è la finalità di non procedere con la creazione, con l'utilizzo militare dell'energia dell'energia nucleare.”, così il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Picchetto Fratin a margine della Conferenza stampa su approvazione legge delega su nucleare sostenibile. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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