Ultime notizie Crisi Usa - IranDelitto di GarlascoMaturitàNicole Minetti
POLITICAPunti di VistaVideo

Vannacci su incidente Pozzolo: Se ha sbagliato verrà sanzionato dalla legge, ma non lo abbandono – Il video

05 Giugno 2026 - 12:45 Redazione
Google Preferred Site

(Agenzia Vista) Roma, 04 giugno 2026 "Assolutamente sì, come le ho detto io non abbandono nessuno, nessuno rimane indietro di quelli che sono stati con me in mille campi di battaglia. E non rimane indietro nel mio partito politico, a meno che non ci sia dolo, colpa grave o menefreghismo", così il segretario di Futuro Nazionale Roberto Vannacci a margine della conferenza stampa al Salone delle Fontane all’Eur. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Il lungo addio di Pina Picierno al Pd

2.

«I primi reattori nucleari entro il 2034», il sì della Camera sul ddl Pichetto: cosa prevede

3.

Nicole Minetti, dopo le verifiche della Procura chiesti con Cipriani risarcimenti al Fatto, È sempre Cartabianca e Report: «Fatti non veri»

4.

La prima volta di Laura Ravetto contro l’ex leader Salvini. Alla Camera per Futuro Nazionale: «Ministro, mi parli delle case agli stranieri»

5.

La grazia a Nicole Minetti «da Mattarella senza farsi influenzare», il Quirinale chiude il caso: la risposta alle voci su “silenzio” e trattamento particolare