Vannacci su incidente Pozzolo: Se ha sbagliato verrà sanzionato dalla legge, ma non lo abbandono – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 04 giugno 2026 "Assolutamente sì, come le ho detto io non abbandono nessuno, nessuno rimane indietro di quelli che sono stati con me in mille campi di battaglia. E non rimane indietro nel mio partito politico, a meno che non ci sia dolo, colpa grave o menefreghismo", così il segretario di Futuro Nazionale Roberto Vannacci a margine della conferenza stampa al Salone delle Fontane all’Eur. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev