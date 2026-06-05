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Vannacci su incidente Pozzolo: Ubriaco è chi non sa intendere e volere, lo 0,5 limite tecnico – Il video

05 Giugno 2026 - 12:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 04 giugno 2026 "No, attenzione. Il Codice della Strada prevede che, al di là di 0,5, incorrano delle sanzioni per chi guida. Ma la definizione di ubriaco è diversa da quello che conosco io. Ubriaco è una persona incapace di intendere e di volere, e che quindi non è responsabile delle azioni che sta commettendo. Invece, lo 0,5% del tasso alcolemico previsto dal Codice della Strada è un limite tecnico messo dal Codice della Strada per il quale Pozzolo sarà sanzionato. Sbaglio o no? Domanda: sbaglio o non sbaglio?", così il segretario di Futuro Nazionale Roberto Vannacci a margine della conferenza stampa al Salone delle Fontane all’Eur. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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