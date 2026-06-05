Vannacci su incidente Pozzolo: Ubriaco è chi non sa intendere e volere, lo 0,5 limite tecnico – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 04 giugno 2026 "No, attenzione. Il Codice della Strada prevede che, al di là di 0,5, incorrano delle sanzioni per chi guida. Ma la definizione di ubriaco è diversa da quello che conosco io. Ubriaco è una persona incapace di intendere e di volere, e che quindi non è responsabile delle azioni che sta commettendo. Invece, lo 0,5% del tasso alcolemico previsto dal Codice della Strada è un limite tecnico messo dal Codice della Strada per il quale Pozzolo sarà sanzionato. Sbaglio o no? Domanda: sbaglio o non sbaglio?", così il segretario di Futuro Nazionale Roberto Vannacci a margine della conferenza stampa al Salone delle Fontane all’Eur. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev