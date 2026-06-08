Antonio Di Rosa direttore de La Stampa da luglio, con lui due nuovi vice: nominato il cda dopo la vendita al gruppo Sae

La riunione dei soci lo scorso venerdì 5 giugno 2026. Inizia l’era Sae con 11 membri nel board: Paolo Ceretti presidente e Massimo Briolini amministratore delegato

Paolo Ceretti nuovo presidente, e Antonio Di Rosa nominato direttore. È l’esito della prima Assemblea dei Soci di La Stampa Sae S.p.A., riunita per la prima volta lo scorso venerdì 5 giugno dopo la vendita al gruppo Sae, i greci di Antenna Group. La riunione ha portato alla nomina del nuovo Consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e dei vertici del quotidiano La Stampa. Lo comunica una nota del gruppo.

Il Cda e il collegio sindacale

Sarà composto da undici membri. Paolo Ceretti assume il ruolo di presidente, mentre Massimo Briolini viene nominato amministratore delegato. Completano il board Pasquale Marchese, Maurizio Milan, Luigi Carraro, Riccardo Toto, Giuliano Tatasciore, Federico Borgna, Carlo Pavesio, Giuliana Cirio e Andrea Gavosto. Parallelamente, è stato nominato anche il Collegio Sindacale: Andrea dalla Chiara sarà il presidente, mentre Massimiliano Pizzi e Giovanni Nicola Paba saranno i sindaci effettivi.

Antonio Di Rosa è il nuovo direttore de La Stampa

Dal primo luglio 2026, il quotidiano La Stampa avrà anche un nuovo direttore. Sarà Antonio Di Rosa, già direttore de Il Secolo XIX, de La Gazzetta dello Sport, dell’agenzia di stampa La Presse e de La Nuova Sardegna. In precedenza è stato anche vice direttore del Corriere della Sera. Di Rosa indicherà Luciano Tancredi vicedirettore vicario e Alessandro De Angelis vicedirettore. Confermati, inoltre, alcuni dei vice direttori al momento in carica. Come si legge nella nota del gruppo Sae, le nomine segnano l’avvio di una nuova fase per il quotidiano, nel segno della continuità rispetto ai valori e alla tradizione de La Stampa, con l’obiettivo di rafforzarne ulteriormente il ruolo all’interno del panorama informativo italiano. «Sono certo che le nuove responsabilità sapranno tradursi in risultati importanti e in nuovi successi, grazie anche all’impegno straordinario di tutte le persone che compongono La Stampa», dichiara Alberto Leonardis, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo Sae.

Foto copertina: ANSA/BRUNO BRIZZI | Veduta esterna della redazione del quotidiano La Stampa, 29 novembre 2025