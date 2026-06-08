Sulla morte della giudice Francesca Ercolini si indaga per omicidio

A far emergere nuovi dubbi la nuova autopsia fatta dopo la riesumazione della salma. I segni sul collo potrebbero non esser compatibili a un suicidio

Non potrebbe esser più un suicidio quello della giudice molisana Francesca Ercolini, trovata senza vita, nella sua abitazione di Pesaro, il giorno di Santo Stefano del 2022. Dopo quattro anni da quella morte la Procura dell’Aquila indaga per omicidio. Una valutazione che sarebbe arrivata oggi, in occasione dell’incidente probatorio, svoltosi oggi a Roma.

La nuova autopsia e i segni sul collo

Nella perizia, depositata da Vittorio Fineschi, anatomopatologo che ha eseguito la nuova autopsia dopo la riesumazione della salma, presso il cimitero di Riccia (Campobasso), ci sono seri dubbi sulla compatibilità tra i segni rilevati sul collo della signora e una striscia di seta annodata alla ringhiera della scala nell’abitazione. Nel corso dell’incidente probatorio è stato disposto un ulteriore approfondimento per verificare la compatibilità delle lesioni con 2 cavi rinvenuti e sequestrati nell’appartamento della casa marchigiana.

Le tappe e gli indagati

Nei prossimi giorni la polizia scientifica potrebbe tornare sul posto. Gli esiti degli accertamenti saranno discussi nell’udienza fissata davanti al giudice per le indagini preliminari Marco Billi, il prossimo 22 settembre, all’Aquila. Nel procedimento risultano indagate sei persone, tra cui il marito della donna, il medico legale che eseguì l’esame autoptico nel 2022 e alcuni appartenenti alle forze dell’ordine. In un primo momento il caso di Ercolini è stato bollato come suicidio. Adesso tutto potrebbe cambiare.