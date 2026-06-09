Caso Silvestro, Forza Italia attende gli sviluppi. La Russa: «Tutelare l’immagine delle istituzioni. Lui pronto a mettersi a disposizione del giudice»

A mantenere i contatti con il senatore, spiega Adnkronos, sarebbe la capogruppo a Palazzo Madama Stefania Craxi. Lui per ora non scende a Roma: e non dichiara ai media

«Non vogliamo sottovalutare questa vicenda. L’auspicio è che non venga compromesso il buon nome e l’immagine di un’istituzione che tutti consideriamo al di sopra degli interessi dei singoli». Lo ha dichiarato il presidente del Senato, Ignazio La Russa, al termine dell’incontro con i senatori questori sul caso che coinvolge il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro, indagato per violenza sessuale e denunciato da un’imprenditrice vinicola per una vicenda avvenuta negli uffici parlamentari.

La linea garantista di Forza Italia

La Russa ha chiesto ai Senatori Questori di procedere agli accertamenti necessari per le successive valutazioni di competenza del Consiglio di Presidenza. Domani, intorno alle 12.30, il Consiglio di Presidenza di Palazzo Madama si riunirà per conferire formalmente ai questori l’incarico di avviare l’istruttoria interna sulla vicenda del parlamentare azzurro. Nel partito prevale una linea di prudenza. Forza Italia ribadisce la propria tradizione garantista e ricorda come Silvestro, imprenditore di Arzano e militante berlusconiano dal 1998, abbia sempre respinto ogni accusa, presentando inoltre le proprie scuse per alcune dichiarazioni rilasciate in un’intervista.

Niente sospensioni (a meno che non lo decida lui)

Al momento non si prospettano provvedimenti nei confronti di Silvestro: né sospensioni dagli incarichi né misure previste dall’articolo 74 dello statuto. Un eventuale passo indietro potrebbe arrivare soltanto per iniziativa dello stesso senatore attraverso un’autosospensione. Secondo quanto riferito da fonti del partito, Silvestro non avrebbe incontrato nei giorni scorsi il leader Antonio Tajani, anche se tra i due ci sarebbe stato un contatto telefonico. A mantenere rapporti costanti con il parlamentare, riferisce Adnkronos, sarebbe stata soprattutto la capogruppo al Senato Stefania Craxi. L’indicazione dei vertici azzurri sarebbe quella di attendere che la vicenda segua il suo normale iter procedurale.

La linea di Silvestro: zero dichiarazioni ai media

Convinto della propria estraneità ai fatti contestati, Silvestro continua a respingere ogni addebito. D’intesa con il suo legale, Roberto Guida, avrebbe inoltre scelto di evitare contatti con la stampa e di non recarsi oggi a Roma, per non alimentare ulteriori polemiche. Anche perché quando ha parlato, ha sollevato ulteriori critiche. L’obiettivo è attendere conferme sull’eventuale esistenza di un procedimento penale a suo carico e, in tal caso, mettersi a disposizione dell’autorità giudiziaria.