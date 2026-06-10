Firenze, RFI sostituisce il cavalcaferrovia “Ponte al Pino”: come cambierà la circolazione ferroviaria a luglio

Le interruzioni previste e le corse garantite. Ecco il piano di Rfi

Proseguono gli interventi di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) per la sostituzione del cavalcaferrovia stradale Ponte al Pino, un’opera strategica per la mobilità urbana di Firenze. L’intervento prevede due periodi di sospensione della circolazione ferroviaria, indispensabili per eseguire prima la demolizione dell’attuale impalcato e successivamente il posizionamento della nuova struttura.

Quando sarà interrotta la circolazione dei treni a Firenze per i lavori

La prima fase dei lavori, riporta Rfi, si svolgerà dalle 23:00 di domenica 5 luglio alle 4:00 di venerdì 10 luglio, mentre la seconda è programmata dalle 23:00 di domenica 26 luglio alle 11:00 di giovedì 30 luglio. In entrambe le finestre sarà interrotta la circolazione sulle linee Firenze Campo di Marte–Firenze Rifredi e Firenze Campo di Marte–Firenze Santa Maria Novella, con ripercussioni sui collegamenti ferroviari nazionali che transitano attraverso il nodo fiorentino. L’operazione rappresenta un passaggio fondamentale nel programma di ammodernamento e messa in sicurezza di un’infrastruttura – riporta Rfi – che collega il centro cittadino con il quartiere di Campo di Marte.

La gru speciale dagli Usa

Per le attività di smontaggio del ponte esistente e di installazione del nuovo impalcato sarà utilizzata una gru speciale da 1.600 tonnellate, alta circa 70 metri. Il mezzo arriverà dagli Stati Uniti via nave cargo fino al porto di La Spezia e sarà poi trasferito a Firenze tramite trasporti eccezionali. Le operazioni di montaggio della gru sono previste nella seconda metà di giugno.

Cosa accadrà alla rete ferroviaria (e i treni garantiti)

Durante i periodi di interruzione, il servizio ferroviario sarà rimodulato con una riduzione di circa il 50% dei treni normalmente programmati nel nodo di Firenze. I collegamenti a lunga percorrenza tra il Centro-Sud e il Nord Italia saranno garantiti attraverso la linea Tirrenica, sulla quale verranno instradati due treni all’ora della relazione Roma–Milano/Torino. Per questi servizi sono previsti tempi di viaggio più lunghi, con incrementi fino a circa due ore e trenta minuti, già recepiti nei sistemi di prenotazione.

Resteranno inoltre attivi:

4 treni ogni ora da e per Firenze Santa Maria Novella , con collegamenti verso Milano, Brescia, Bolzano e Venezia;

da e per , con collegamenti verso Milano, Brescia, Bolzano e Venezia; 3 treni ogni ora da e per Firenze Campo di Marte, con destinazioni Roma, Napoli, Salerno, Reggio Calabria, Bari e Taranto.

Per alcuni collegamenti sarà previsto un servizio sostitutivo con autobus tra le stazioni di Firenze Santa Maria Novella e Firenze Campo di Marte, così da garantire la continuità del viaggio. In questi casi l’allungamento dei tempi di percorrenza sarà di circa un’ora e trenta minuti. Tutte le variazioni di orario e di percorso, precisano da Rfi, sono già state inserite nei sistemi di vendita, in modo tale da programmare il viaggio con adeguato anticipo.