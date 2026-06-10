Sorelline scomparse in Abruzzo, la fuga dalla casa famiglia. L’appello in tv del padre: «Vorrei sentire che stanno bene»

Sarah e Alisya Di Giacinto hanno 12 e 16 anni. Sono scappate nella notte tra sabato 6 e domenica 7 dalla struttura che si trova nel Parco nazionale d'Abruzzo. L'ipotesi di qualcuno che possa aver dato loro un passaggio

«Voglio solo sapere che stanno bene». Queste le parole, nel programma Storie Italiane condotto da Eleonora Daniele su Rai 1, del padre delle due sorelle di 12 e 16 anni, Sarah e Alisya Di Giacinto, scomparse dalla casa-famiglia di Civitella Alfedena, in Abruzzo. L’uomo, Stefano Di Giacinto, con la voce rotta dall’emozione, ha lanciato un appello per il loro ritrovamento o ritorno.

La fuga dalla casa famiglia

Le due minori si sono allontanate nella notte tra sabato 6 e domenica 7 giugno dalla struttura che si trova nel Parco nazionale d’Abruzzo. Potrebbe averle aiutate qualcuno, perché la zona, non vicina a dei centri abitati, è raggiungibili con dei mezzi che però in quella fascia oraria non erano sicuramente disponibili. Il padre ha spiegato che «a piedi è quasi impossibile provare a scappare». Sull’ipotesi di un legame con la revoca della responsabilità genitoriale della madre, avvenuta nei giorni precedenti alla scomparsa, ha precisato: «Che io sappia non ne sapevano nulla».

Le due denunce depositate

Alisya è alta circa 150-155 cm e ha una costituzione magra, come Sarah che è alta 140 cm. L’allarme per la loro scomparsa è stato lanciato dal padre delle piccole, Stefano, e rilanciato dall’associazione Penelope Abruzzo. L’uomo ha presentato denuncia di scomparsa a Villetta Barrea, zona in cui si trova la casa famiglia, in provincia di L’Aquila. Valentina D’Acunto, madre delle due ragazzine, ha rotto il silenzio, e rivolto anche lei un appello per trovare le figlie. Nella sua lettera la donna fa presente di aver appreso della loro scomparsa solo nella tarda mattinata di domenica quando i carabinieri si sono recati a a casa sua. Appresa la notizia ha presentato anche lei una denuncia ai carabinieri di Scauri per sottrazione di minori.