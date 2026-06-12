Il latitante che faceva il facchino a Napoli

Gennaro Balsamo, ritenuto affiliato al clan di Lauro, doveva scontare ancora dieci anni di carcere

Faceva il facchino nelle strade di Napoli, ma in realtà era latitante da 3 anni. Gennaro Balsamo, affiliato al clan Di Lauro e destinatario di un provvedimento di condanna per pene concorrenti di 25 anni, 10 mesi e 20 giorni di reclusione, e con un residuo ancora da espiare di 10 anni, 2 mesi e 20 giorni di reclusione, è stato arrestato. I reati contestatigli sono associazione a delinquere di stampo mafioso, rapina, estorsione aggravate dal metodo mafioso, evasione e traffico di sostanze stupefacenti.

Balsamo era latitante dal 2023. Ma continuava a circolare indisturbato a Napoli. È stato rintracciato ieri mattina dagli investigatori dell’Arma mentre stava effettuando attività di facchinaggio, per conto di una ditta di traslochi, nel centro di Napoli. Dopo le formalità di rito, il latitante è stato trasferito in carcere per scontare la sua pena.