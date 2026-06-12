Nasce il partito riformista di Onorato, il debutto a Roma di “Progetto Civico Italia”: «Per chi crede nel centrosinistra, ma non ci si riconosce»

Inaugurato oggi all'Eur, nella Capitale, il partito guidato dall'assessore capitolino Alessandro Onorato: «Una nuova classe dirigente vicina al territorio e alle persone»

Progetto Civico Italia fa il suo ingresso ufficiale sulla scena politica nazionale. La nascita del nuovo movimento è stata annunciata oggi a Roma dall’assessore capitolino Alessandro Onorato. Al battesimo erano presenti la segretaria del Pd Elly Schlein e il presidente del M5s Giuseppe Conte, con il segretario di Più Europa Riccardo Magi. I leader di Avs, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, hanno mandato un video. Assenti, come del resto da tempo annunciato, Matteo Renzi e pure Virginia Raggi, quest’ultima a causa dei dissapori nati dalle accuse dell’assessore all’ex sindaca per il suo «no» alle Olimpiadi.

«Camminiamo al centro del campo largo»

Onorato, oggi assessore capitolino ai grandi eventi, ha fondato il partito dei sindaci e degli assessori. E lo ha piazzato nel centro del centrosinistra. «Un partito per chi crede nel centrosinistra ma non ci si si riconosce». Fuga così qualunque dubbio che lo vedeva troppo vicino all’ala centrista: «Non vogliamo essere un segmento accessorio, uno spazio residuale di centro e non siamo nemmeno un’ala moderata». E ribadisce: «Crediamo che oggi più che mai si debba decidere se stare nel centrodestra o nel centrosinistra, mi sembra che il Terzo polo rischia di essere ininfluente». Pronti però al dialogo con +Europa, Azione e Italia Viva, anche se Renzi al momento non pervenuto.

Una politica di cura del territorio

«Ventata di freschezza», ha definito il cambiamento che porterà la sua classe dirigente, sensibile ai «problemi del territorio». Una realtà che conta già 10mila iscritti veri, 685 amministratori, 400 comitati civici, che con il loro radicamento sul territorio rappresenteranno una «sinistra del fare». Al centro delle politiche di “Progetto Civico Italia” ci saranno «sanità, istruzione, giuste retribuzioni, sport gratuito fino ai 16 anni, rete assistenziale per gli anziani, asili gratuiti». Già nominati 20 gruppi di lavoro pronti ad elaborare un programma entro settembre e da domani comincia la raccolta firme in 100 città italiane per la nuova legge elettorale.

Legge elettorale: «No secco alle liste bloccate»

L’occasione imponeva anche un commento all’interno del dibattito sullo Stabilicum: «Siamo contro un premio di maggioranza fuori misura e del tutto incostituzionale». Assurdo anche pensare di poter evitare il sistema di preferenze: «Stop ai leader solitari sanciti dalle schede». La gente così scompare e i partiti governano su tutto: l’unico modo per reintrodurre la politica sui territori è reintrodurre le preferenze.

Foto copertina: ROBERTA BRODINI | Alessandro Onorato all’evento inaugurale di Progetto Civico Italia all’Eur