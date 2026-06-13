Il caso Satrapi riaccende il dibattito: si può “morire per amore”? Dalla sindrome del cuore infranto all’effetto vedovanza: cosa dice la scienza

La scomparsa della fumettista e regista Marjane Satrapi, raccontata dai familiari come avvenuta dopo un lungo periodo di sofferenza per la perdita del marito, ha riacceso l'interesse per un tema studiato anche dalla medicina

Si può davvero morire per amore? La domanda accompagna da secoli racconti, romanzi e tragedie, ma negli ultimi anni è diventata anche un tema di interesse per la comunità scientifica. A riportare il tema al centro dell’attenzione è stata nelle scorse settimane la morte di Marjane Satrapi, raccontata dai familiari come avvenuta poco più di un anno dopo la scomparsa del marito. Una narrazione che ha inevitabilmente riacceso il dibattito su quanto ci sia di reale dietro espressioni come «morire di crepacuore» o «lasciarsi andare per il dolore». La risposta della scienza è meno romantica ma non per questo meno interessante: se nessuno muore letteralmente per amore, esistono condizioni cliniche e meccanismi biologici attraverso cui uno stress emotivo particolarmente intenso può avere effetti concreti sulla salute fisica.

Morire per amore, la sindrome di Takotsubo

La condizione che più si avvicina all’idea di «morire di crepacuore» esiste davvero e in medicina ha un nome preciso: sindrome di Takotsubo, o «sindrome del cuore infranto». È una forma di cardiomiopatia acuta che può comparire dopo un forte stress emotivo, come un lutto o la perdita di una persona amata. Chi ne soffre può avvertire dolore toracico improvviso, difficoltà respiratoria e palpitazioni, sintomi spesso indistinguibili da quelli di un infarto. La differenza è che le arterie coronarie non risultano ostruite. Secondo l’ipotesi oggi più accreditata, all’origine del fenomeno vi sarebbe una massiccia scarica di ormoni dello stress, come adrenalina e noradrenalina, capace di alterare temporaneamente la funzione del muscolo cardiaco. Negli ultimi anni la ricerca ha inoltre chiarito che non si tratta di una condizione sempre benigna. Un’analisi dell’International Takotsubo Registry, pubblicata sul Journal of the American College of Cardiology e basata su oltre 1.600 pazienti, ha mostrato che la mortalità a lungo termine «può essere paragonabile a quella osservata dopo una sindrome coronarica acuta».

Lo stesso studio ha rilevato che circa il 30% dei casi «era stato preceduto da un evento emotivamente traumatico», mentre gli esiti tendevano a essere migliori nei pazienti in cui il fattore scatenante «era un forte stress psicologico piuttosto che una grave malattia fisica».

L’effetto vedovanza

Ma la sindrome del cuore infranto rappresenta soltanto una parte della storia. Da decenni gli epidemiologi studiano infatti il cosiddetto «effetto vedovanza», ovvero l’aumento del rischio di morte osservato nei mesi successivi alla perdita del partner. Una meta-analisi pubblicata su PLoS One ha stimato che il lutto coniugale sia associato a un incremento della mortalità di circa il 15% nel lungo periodo. Alcuni studi hanno inoltre osservato che il rischio è particolarmente elevato nelle settimane immediatamente successive alla perdita del partner: la ricerca pubblicata su JAMA Internal Medicine, condotta su oltre 370 mila coppie di anziani statunitensi, ha rilevato per esempio un aumento significativo dei ricoveri per eventi cardiovascolari e problemi di salute mentale nei primi mesi dopo il lutto.

Gli studiosi ritengono che il fenomeno non dipenda da una singola causa, ma «dall’interazione tra stress cronico, alterazioni del sonno, peggioramento delle abitudini di vita, depressione e modificazioni dei sistemi immunitario e cardiovascolare». La medicina dunque non avalla l’immagine evocativa di chi si spegne perché incapace di vivere senza la persona amata. Le evidenze raccolte negli ultimi decenni indicano però che un lutto profondo può avere effetti concreti sull’organismo, alterando l’equilibrio cardiovascolare, immunitario e ormonale. Conseguenze che nella maggior parte dei casi sono temporanee, ma che nelle persone più fragili possono contribuire ad aumentare il rischio di malattia e mortalità.