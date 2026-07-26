L’accusa della Bbc: «Bimbi italiani in sovrappeso per colpa di pizza, pasta e pane»

La moderna alimentazione dei più giovani si è impoverita, concentrandosi prevalentemente su quelle che secondo gli esperti è la dieta delle "cinque P": pizza, pasta, patate, proteine, pane

La tradizionale dieta mediterranea sembra essere ormai un lontano ricordo in Italia. Un’inchiesta firmata dalla BBC mette in luce un dato preoccupante: il numero di bambini e adolescenti italiani in sovrappeso o affetti da obesità continua ad aumentare, collocando il nostro Paese tra i peggiori d’Europa secondo l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità). L’accusa dell’emittente britannica fa discutere, soprattutto se si considera che nel Regno Unito l’obesità infantile è un’emergenza riconosciuta (colpisce circa il 22% dei bambini all’inizio della scuola primaria e oltre il 35% al termine, secondo dati di Oxford e UCL).

La diagnosi del dottor Valter Longo: la trappola delle “5 P”

Secondo il dottor Valter Longo (direttore del Longevity Institute presso la University of Southern California), il modello alimentare sano che ha reso celebre l’Italia nel mondo è stato quasi del tutto abbandonato: solo il 10% degli italiani segue ancora la vera dieta mediterranea. La moderna alimentazione dei più giovani si è impoverita, concentrandosi prevalentemente su quelle che Longo definisce le “cinque P”: pizza, pasta, patate, proteine, pane.

Il triste primato del Mezzogiorno (e del rione Ponticelli)

Il report della BBC evidenzia come la crisi nutrizionale sia particolarmente acuta nelle regioni del Sud Italia. In Campania, oltre il 40% dei bambini di 8 e 9 anni, secondo il report è in sovrappeso. E Ponticelli viene definito come una delle «capitali mondiali» dell’obesità infantile. L’inchiesta, riporta la Bbc, cita storie emblematiche come quella di Salvatore, un ragazzo di 17 anni che ha raggiunto i 170 kg di peso, con gravi limitazioni della deambulazione.

Un modello storico in crisi

Negli anni ’50, gli studi del fisiologo Ancel Keys e della biochimica Margaret Keys sulle comunità del Mezzogiorno dimostrarono che un regime basato su verdura, legumi, olio d’oliva, cereali integrali e pesce garantiva un’eccezionale protezione dalle malattie cardiovascolari. Quella ricerca ha trasformato una tradizione regionale in un punto di riferimento globale per la salute. Tuttavia, come sottolinea amaramente l’inchiesta britannica, l’Italia che ha ispirato quel mito oggi non esiste più.