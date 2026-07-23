Perdita di peso ma anche di capelli: scoperto un effetto collaterale di Ozempic

Secondo una ricerca pubblicata sulla rivista medica "The Bmj" i farmaci agonisti del GLP-1 fanno aumentare il rischio di alopecia

Per molte persone sono la sorta di bacchetta magica che permette di dimagrire. Ma i farmaci anti-diabete e anti-obesità della famiglia dell’Ozempic hanno anche un effetto collaterale: secondo uno studio pubblicato sulla rivista medica “The Bmj”, fanno aumentare il rischio di perdita di capelli (alopecia) negli adulti con diabete di tipo 2. I ricercatori spiegano infatti che «l’alopecia è stata segnalata come possibile effetto collaterale degli agonisti Glp-1, in particolare semaglutide e tirzepatide. Tuttavia, mancano studi che valutino il rischio di alopecia associato a questa famiglia di farmaci, rispetto ad altri farmaci per il diabete».

L’aumento del rischio alopecia

Per saperne di più, i ricercatori del team guidato dal professore di biostatistica Yong Chen e da alcuni colleghi dell’università della Pennsylvania hanno confrontato i tassi di alopecia negli adulti con diabete 2 che avevano iniziato una terapia con agonisti del recettore Glp-1 o con altri tipi di anti-diabete, gli inibitori Sglt-2 o gli inibitori Dpp-4. Quello che è emerso è che «l’uso di agonisti del recettore Glp-1 è risultato associato a un rischio di alopecia del 37% maggiore rispetto all’uso di inibitori Sglt-2 (6,91 contro 5,04 per 1.000 anni-persona) e a un rischio del 68% superiore rispetto all’uso di inibitori Dpp-4 (6,53 contro 3,89 per 1.000 anni-persona)».

Andando ancora più a fondo con l’analisi gli scienziati hanno notato come l’associazione era specifica per l’alopecia non cicatriziale (in cui i follicoli piliferi rimangono intatti, consentendo la ricrescita dei capelli), con un rischio aumentato del 53% e del 72% rispetto agli inibitori di Sglt-2 e agli inibitori Dpp-4.

Le cause che interrompono la crescita dei capelli

I ricercatori sottolineano che «una rapida perdita di peso è un fattore scatenante ben noto della caduta dei capelli, e può anche portare a carenze di ferro o zinco che interrompono il ciclo di crescita dei capelli. Anche i cambiamenti ormonali potrebbero essere rilevanti – osservano – benché siano necessari ulteriori studi per chiarire i meccanismi sottostanti».