Ultime notizie Crisi Usa - IranDonald TrumpFamiglia nel boscoGiorgia MeloniReferendum
SCIENZE E INNOVAZIONEAlimentazioneRicerca scientificaSanità

Farmaci anti-obesità, una volta sospesi si riprende il 60% del peso

12 Marzo 2026 - 07:29 Alba Romano
embed
Il dossier dei ricercatori dell'università di Cambridge: con il tempo ci sono alte probabilità di riprendere il 75% del peso eliminato

Il dimagrimento ottenuto assumendo i farmaci anti-obesità della classe degli agonisti del recettore Glp-1 – di cui fa parte la categoria più nota dei semaglutide come Ozempic – non dura a lungo una volta sospesa la terapia. I pazienti che interrompono il trattamento riprendono il 60% dei chili eliminati. Il nuovo aumento di peso arriva entro un anno dalla fine della terapia. A sostenerlo è il report di un team di ricercatori dell’università di Cambridge pubblicato sul Journal eClinicalMedicine.

Ozempic, Wegovy, Rybelsus e tirzepatide.

L’analisi riguarda i dati emersi in 48 studi sugli effetti a medio termine di prodotti come Ozempic, Wegovy, Rybelsus e tirzepatide. Il rapporto ha inoltre messo a punto proiezioni statistiche sugli effetti a più lungo termine della sospensione delle cure con i farmaci contro l’obesità. Secondo gli studiosi, nel tempo i pazienti hanno alte probabilità di riacquistare addirittura il 75% del peso inizialmente eliminato. Alcuni esperti osservano però che l’uso di questi medicinali appare capace di mantenere una diminuzione di almeno il 5% del peso iniziale dei pazienti. Una percentuale comunque significativa.

Le morti

Intanto la Food and drug administration americana (Fda) ha mandato una lettera di richiamo a Novo Nordisk, l’azienda che ha messo a punto i farmaci Ozempic e Wegovy. Tre persone che stavano prendendo rispettivamente uno dei due medicinali sono morte. Una è deceduta per suicidio. Il legame di causa ed effetto non è provato. Ma la Fda cita gravi violazioni da parte della Novo Nordisk per non aver riportato le morti alla stessa agenzia Usa che controlla appunto la sicurezza dei farmaci. E per non avere avviato alcuna investigazione sulla possibilità che i decessi fossero in qualche modo legati ad effetti collaterali dei prodotti semaglutide.

Ti potrebbe interessare

La lettera

Nella lettera datata 5 marzo, la agenzia governativa ricorda: «La nostra attività di verifica della sicurezza dei medicinali in commercio e per la protezione della salute pubblica si basa proprio sul dovere delle aziende di notificare eventuali eventi avversi registrati nei fruitori dei farmaci», La Fda ha dato due settimane di tempo a Novo Nordisk per spiegare l’accaduto ed illustrare le azioni che intende mettere in atto per evitare future violazioni.

Articoli di SCIENZE E INNOVAZIONE più letti
1.

Le Stem e il mondo del lavoro: «Abbiamo tante posizioni aperte eppure non riusciamo a trovare quelle figure»

2.

Pulsar, Benedetto Levi (Iliad): «Serve un rovesciamento dei pregiudizi sulle Stem, sono uno strumento per capire meglio il mondo che ci circonda»

3.

Pulsar, gli astronauti Comellini e Patassa si raccontano: «Non dobbiamo avere paura dell’IA, è uno strumento. Ci aiuterà su come arrivare su Marte» – Il video

4.

Bernini al Festival Pulsar: «Aumentate le borse di studio in materie Stem alle studentesse per combattere il divario di genere» – Il video

5.

Pulsar e il peso del gender gap nelle Stem: «Le iscritte sono in crescita, ma serve raccontare modelli di successo»

leggi anche
robbie williams
CULTURA & SPETTACOLO

Robbie Williams e il farmaco per dimagrire che gli sta facendo perdere la vista: «Continuerò a prenderlo finché non vedrò più da un occhio»

Di Cecilia Dardana
ATTUALITÀ

Insulina al posto di Ozempic: tutta la storia della donna di Padova che finisce in coma per dimagrire

Di Alba Romano
ozempic semaglutide diabete obesità
ATTUALITÀ

Padova, si inietta dell’Ozempic comprato online per dimagrire: 31enne in coma

Di Ugo Milano