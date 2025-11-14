Ultime notizie Atp FinalsDonald TrumpJeffrey Epstein
ATTUALITÀPadovaSanitàVeneto

Padova, si inietta dell’Ozempic comprato online per dimagrire: 31enne in coma

14 Novembre 2025 - 15:10 Ugo Milano
embed
ozempic semaglutide diabete obesità
ozempic semaglutide diabete obesità
Il farmaco era in realtà insulina pura, che ha mandato la donna in coma ipoglicemico

Un’iniezione fatta nella speranza di perdere qualche chilo stava costando la vita a una 31enne di Padova. Come riporta il Corriere del Veneto, la donna aveva comprato su Internet del semaglutide, in commercio con il nome di Ozempic, il celebre farmaco che nasce per curare il diabete di tipo 2, ma che ha fatto successo come rimedio contro l’obesità. Mentre per il suo scopo originario l’Ozempic è rimborsato dal Sistema sanitario nazionale, chi lo cerca senza essere affetto da diabete arriva a pagarlo fino a 400 euro per un mese di trattamento. Per questo motivo molti si affidano al web per acquistarlo, potendo così aggirare anche l’assenza di una prescrizione medica. Questa è stata la strada scelta anche dalla 31enne padovana, che pur non essendo diabetica né obesa, si è fatta arrivare una pennetta per l’autosomministrazione. Il contenuto però non era quello desiderato: nella confezione non c’era Ozempic, bensì insulina pura.

La somministrazione e il coma

Le conseguenze di questa somministrazione, peraltro su una persona sana, sono state immediate e la glicemia della giovane donna è precipitata in pochi minuti, portandola in coma. «I familiari l’hanno trovata svenuta e hanno chiamato subito il Suem 118», racconta Daniele Mengato, dirigente dell’Unità di Farmacia nell’Azienda ospedaliera di Padova. «All’arrivo dei soccorritori la glicemia della giovane era inferiore a 40, su una scala compresa tra 80 e 100, quindi è stata trasferita d’urgenza al Pronto Soccorso. Arrivata in ospedale, «i medici le hanno somministrato glucosio endovena e lei ha ripreso gradualmente conoscenza. Poi è stata ricoverata in Clinica medica V per qualche giorno e si è ripresa perfettamente, senza complicanze. Oggi sta bene, ma ha rischiato grosso».

L’allarme sui farmaci acquistati online

Quando è rinvenuta è stata la stessa donna a raccontare in che modo si fosse procurata il presunto Ozempic. Tuttavia, dal momento che il semaglutide non provoca cali glicemici, i medici hanno da subito sospettato una contraffazione. Il laboratorio per le analisi tossicologiche dell’Azienda ospedaliera di Padova ha quindi esaminato il prodotto, scoprendo che si trattava di insulina. «Grazie alla sua efficacia nella perdita di peso, la semaglutide ha guadagnato popolarità in tutto il mondo, in particolare nella versione di marca Ozempic – spiega Mengato -. Sui social network è consigliato da influencer e personaggi famosi, ma l’elevata domanda che ne è derivata ha indotto un aumento dei prodotti falsificati venduti su piattaforme online non regolamentate». Con conseguente «carenza del farmaco sui canali ufficiali, per trattare i pazienti che davvero ne hanno bisogno, cioè diabetici e obesi». Il rivenditore online da cui la donna ha acquistato è stato segnalato alle autorità competenti, ma risulta ancora attivo.

Foto copertina: EPA/CJ GUNTHER

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Dal laccio della felpa impigliato alla maestra in crisi d’ansia: cos’è successo all’asilo di Arezzo dove è morto il bimbo di 2 anni

2.

Simone Cicalone, lo YouTuber che filma i borseggiatori aggredito in metro a Roma: «In dieci contro uno, infami»

3.

Scivola sulla scalinata e manda in frantumi la vetrata di Mario Sironi, la figuraccia dell’assessore sardo al ministero del Made in Italy – La foto

4.

La bambina rom dell’incidente di Milano è senza genitori

5.

Garlasco, Massimo Lovati a Open: «Non ce la faccio più. Venditti? Un grimaldello per un’inchiesta più ampia». E il suo legale nega di aver rimesso il mandato

leggi anche
donald trump obesi migranti
ESTERI

Visti negati a obesi e diabetici: Trump e le nuove regole per i migranti, che non valgono per i più ricchi 

Di Ugo Milano
ATTUALITÀ

L’inchiesta su guru social e personal trainer: diete e piani alimentari senza competenze. L’esperto: «Farmaci anti-fame? Pericolosi»

Di Alba Romano
diabete tipo 1 studio prospettive
SALUTE

Malati di diabete liberi dall’insulina? Il primo trapianto e la discussione tra scienziati sull’uso di cellule ‘camuffate’

Di Gemma Argento