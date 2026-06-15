Attacco russo su Kiev colpisce area Lavra, 11 morti e 53 feriti in tutto il Paese – Il video

(Agenzia Vista) Kiev, 15 giugno 2026 I soccorritori hanno liquidato gli incendi scoppiati a Kiev presso la Lavra e il Mystetskyi Arsenal a seguito di un attacco russo. Secondo quanto confermato dalle autorità ucraine, due droni russi hanno preso di mira deliberatamente l'area della città in cui si trovano i due siti culturali. Il bilancio provvisorio del raid massiccio è di 35 feriti nella capitale. Su scala nazionale si registrano al momento 11 morti e 53 feriti. Il Ministero degli Esteri ucraino e la squadra diplomatica sono stati incaricati di intensificare i contatti con i partner internazionali per ottenere un rafforzamento delle difese e una maggiore pressione globale sulla Russia in vista dei prossimi vertici internazionali, secondo quanto riferisce Volodymyr Zelensky su Telegram. Courtesy: Volodymyr Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev